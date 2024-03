Motociclista morre após bater em árvore no Gama

Um homem, de 23 anos, morreu na madrugada desta sexta (29/3) após colidir a moto que pilotava contra uma árvore. O acidente aconteceu no Setor Leste do Gama, na rotatória próxima ao Lobão Ferragens.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado por volta de 3h52. No local, a corporação se deparou com o motociclista caído na via. Após avaliação a equipe de socorro constatou que o motociclista não apresentava sinais vitais e tinha lesões incompatíveis com a vida. A morte foi declarada no local.

Segundo o CBMDF, não há informações acerca da dinâmica do acidente. O local do acidente ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal.