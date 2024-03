Acidente na L4 Sul deixa o motorista morto e o passageiro ferido

Um carro descontrolado bateu em um poste na L4 Sul, localizado no canteiro central da Avenida das Nações, nas imediações do Clube dos Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), na noite deste sábado (30/3), por volta das 18h30.

O motorista do carro, um VW Gol preto, ficou preso nas ferragens e foi encontrado já sem vida pela equipe de salvamento. O corpo do condutor apresentava múltiplas fraturas e lesões e ainda não foi identificado. Um passageiro, de 61 anos, que se encontrava consciente no banco traseiro, foi retirado com facilidade do veículo, tendo sido avaliado pelos socorristas. Não houve nenhuma fratura, apenas machucados na orelha e ombro direito. Até agora, o motivo do acidente ainda não foi identificado.