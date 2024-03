Domingo de Páscoa promete sol pela manhã e chuva à tarde

Se os planos são curtir o domingo (31/3) de Páscoa ao ar livre, não há com que se preocupar pela manhã. Durante a tarde, porém, é necessário ficar atento — o tempo continua prometendo pancadas de chuva pela tarde.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a mínima registrada no início do dia foi de 18°C e a previsão é que a máxima chegue a 30°C. A umidade do ar está em 50%, mas pode aumentar ao entardecer.

De acordo com o Instituto, para esta segunda-feira (1/04) a previsão do tempo deve se manter semelhante aos últimos dias.