Calor e umidade podem causar fortes chuvas no DF, neste final de semana

Moradores de Samambaia foram surpreendidos, na tarde deste sábado (30/4), com uma forte chuva com rajadas de vento. Em imagens que circular na internet, internautas comentam que houve queda de granizo em alguns locais e falta de energia em algumas quadras.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SAMAMBAIA MIL GRAUS (@samambaiamilgraus)

Ao Correio, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que chuvas também foram registradas no Gama e no Plano Piloto. A previsão para até o fim da tarde e para a noite ainda é de possibilidade de chuvas isoladas, que podem ser pontualmente volumosas e com rajadas de vento.

Segundo a meteorologista Dayse Morais, a ocorrência de chuvas é ocorre devido às condições de calor e umidade, que favorecem a formação de áreas de instabilidade. “Para amanhã, a previsão não deve ser muito diferente, com chuvas podendo vir a partir da tarde, quando fica mais quente”, comenta Morais.

O Domingo de Páscoa deve ter temperaturas variando entre 18ºC, no início da manhã, e 31ºC, durante a tarde.