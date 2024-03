Homem morre afogado no espelho d´água da Praça do Buriti

Um homem de 35 anos perdeu a vida, neste domingo de Páscoa, afogado no espelho d'água da Praça do Buriti. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado, mas, ao localizar o homem, esse já estava sem sinais vitais. Apesar das manobras de reanimação, a morte foi declarada no local.

Ao chegarem na praça, os bombeiros encontraram o homem dentro do espelho d´água, que possui 40 cm de profundidade, deitado de barriga para baixo. Após a retirada da água, os socorristas constataram ausência de sinais vitais e iniciaram o protocolo de ressuscitação cardiopulmonar (RCP). Após 20 minutos de manobras, com administração de medicamentos que visam o reestabelecimento dos sinais vitais, a morte foi declarada. O homem foi identificado pelos bombeiros como A.S.M.

Não foram divulgados o tempo de submersão ou o que provocou o afogamento. As polícias Militar e Civil foram acionadas.