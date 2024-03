Homem que morreu no espelho d´água da Praça do Buriti sofria de epilepsia

O homem, de 36 anos, encontrado morto no espelho d'água da Praça do Buriti na manhã deste domingo (31/3) sofria de epilepsia. Anísio Silva Melo havia ido tomar banho no local, quando sofreu uma crise convulsiva e morreu afogado, informaram amigos dele ao Correio.

A reportagem retornou ao local do incidente e encontrou sabonetes, barbeadores e um espelho. Anísio morava em uma barraca com mais cinco amigos, atrás do Palácio do Buriti, e trabalhava como ajudante de cozinha em uma lanchonete. João, um dos colegas dele, contou que o rapaz saía todas as manhãs para tomar banho no espelho d’água. “Ele saiu por volta das 9h e ficamos esperando. Todos nós tomamos banho lá. Mas percebemos que já era 11h e fomos atrás. Quando chegamos, encontramos os bombeiros”, relatou.

Anísio estava no Distrito Federal há cerca de dois anos e veio do Ceará para trabalhar. Samara Moura, irmã dele, contou ao Correio que o familiar já havia tido outras crises convulsivas antes de se mudar. Na capital, também chegou a desmaiar algumas vezes. “Ele estava tendo convulsão e não podia beber, mas bebia muito”, contou.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado, mas, ao localizar o homem, ele já estava sem sinais vitais. Após 20 minutos de manobras, com administração de medicamentos que visam o restabelecimento dos sinais vitais, a morte foi declarada. O laudo do Instituto de Medicina Legal (IML) irá determinar a causa da morte.