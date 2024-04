Hora de tirar o casaco do armário e abrir o guarda-chuva ao sair de casa, pois esta terça-feira (2/4) será de nebulosidade e pancadas de chuva. A previsão deve permanecer durante o restante da semana, considerando que o mês de abril, ainda que seja outono, preserva características do verão, como a alta umidade. No meio da tarde, o sol pode aparecer de forma tímida, mas nada de mormaço, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



Até às 8h de hoje, já choveu 31% da média esperada para o mês, que é de até 145,2 mm. Sudoeste e Gama foram as regiões com maior registro de precipitações, 45,6 mm e 27 mm, respectivamente. Vale lembrar que o DF está em alerta amarelo, que indica chuvas intensas de 20 a 30mm/h, trovoadas e rajadas de ventos de 40km/h a 60km/h.

A recomendação é monitorar as possíveis evoluções das condições meteorológicas e os alertas da Defesa Civil. Quem tiver interesse em receber alertas da subsecretaria precisa apenas enviar o CEP, por SMS, ao número 40199. Andrea Ramos, meteorologista do Inmet, destacou que os cuidados no trânsito são fundamentais, já que as pistas ficam escorregadias, e a visão das vias, dificultada.



No DF, a temperatura mínima foi de 17,7ºC e a máxima pode chegar a 28ºC. Já a umidade máxima fica em torno dos 95% e mínima, dos 60%. No Plano Piloto, a mínima foi de 18ºC e pode bater os 27ºC. Em relação à umidade, a máxima pode bater os 100% e a mínima, os 65%.