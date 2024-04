Homem que se afogou no Lago Paranoá morre no Hospital de Base

Foi confirmada a morte do homem que havia se afogado no Lago Paranoá, no último sábado (30/3), e trabalhava em uma empresa terceirizada de obras. Segundo a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (NovaCap), Antônio Henrique, 30 anos, faleceu prestando serviço pela empresa terceirizada que realizava uma manutenção no Lago.

Ainda conforme a pasta, o operário estava fazendo um serviço de limpeza na Ponte Honestino Guimarães. Ela é ligada ao lago e estava suja por restos de entulho da manutenção. No local do asseamento, Antônio estava utilizando uma balsa para transportar o restante dos materiais usados na obra até a margem do lago.

No meio da travessia do lago, a balsa encalhou. Naquele momento, o funcionário avistou outra balsa e tentou nadar até lá para transferir os materiais e, então, manuseá-la. Porém, Antônio não conseguiu e se afogou.

Os mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e do Serviço de Atendimento Móvel (SAMU) encontraram o homem a 12 metros de profundidade e 70 metros da margem do lago. Os socorristas, ao resgatarem a vítima, perceberam que ele estava tendo uma parada cardiopulmonar. Os profissionais da saúde realizaram os procedimentos de reanimação e, após 25 minutos, Antônio voltou a apresentar sinais vitais.

Posteriormente, o homem foi encaminhado ao Instituto Hospital de Base de Brasília (IHBB) inconscientemente. Horas após, ele morreu no estabelecimento.







*Estagiário sob a supervisão de Suzano Almeida