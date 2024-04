Motociclista morre em colisão com ônibus, próximo ao Catetinho

Na manhã desta terça-feira (2/4), uma colisão envolvendo um ônibus e uma moto resultou na morte de um motociclista, de 20 anos. O sinistro de trânsito ocorreu na BR-040, próximo ao Catetinho, no sentido Plano Piloto. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o jovem foi atendido pelos socorristas, mas já estava sem sinais vitais, visto que apresentava graves lesões.

O condutor do ônibus, assim como os passageiros, não se feriram. Uma das faixas de rolamento e a faixa destinada aos ônibus do BRT precisaram ser interditadas para o atendimento. O Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER-DF) ficou responsável pelo local e ainda não se sabe a dinâmica do acidente.