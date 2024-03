Violonista Pedro Aguiar apresenta 'Concerto de Aranjuez' na Funarte

A noite de hoje é marcada pela volta do solista Pedro Aguiar a Brasília, terra natal do violonista premiado internacionalmente mais de 15 vezes e que mora, atualmente, na Alemanha. Ele se une à Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro para o Concerto de Aranjuez, regido pelo maestro Cláudio Cohen. O repertório passa por obras de Johann Sebastian Bach e Anton von Webern, além do famoso concerto do espanhol Joaquín Rodrigo. O evento tem entrada gratuita e será realizado no Teatro Plínio Marcos, no Eixo Cultural Ibero-Americano.

Escrito em 1939 por Joaquin Rodrigo, o Concerto de Aranjuez é considerado a obra espanhola mais interpretada no mundo. "É tipo um top hit. Todo violonista tem que saber tocar esse concerto", brinca Pedro Aguiar ao Correio. Composto para violão clássico e orquestra, o concerto é dividido em três movimentos: "Allegro con spirito", "Adagio" e "Allegro gentile". Juntos, eles constroem uma narrativa repleta de emoções e detalhes.

Segundo o violonista, a primeira parte descreve a beleza assistida por Joaquin Rodrigo, quando andava pelos jardins do Palácio Real de Aranjuez, residência do Rei Filipe II de Espanha. "E até hoje os jardins são belíssimos! Então, ele (Joaquin Rodrigo) diz na composição que está escutando os pássaros e vendo as pessoas dançando", explica. "O ritmo é moderado, nem muito alegre e nem muito calmo".

Nos momentos seguintes, há mudança no ritmo e nas emoções envolvidas. "O segundo é triste e bem conhecido pela tonalidade do Si Menor. O terceiro é um lamento e é uma dança, com um compasso da Espanha que fica alternando em 3 e 2. Então, cria um balanço bem característico da música espanhola e da dança flamenga", detalha o violonista. Por essas razões, Pedro Aguiar considera que o concerto tem uma pitada folclórica espanhola.

Apesar de ele conhecer a partitura e a tera tocado em outros momentos da vida, essa é a primeira vez que o solista apresenta um concerto com orquestra em Brasília, o que torna o momento ainda mais emocionante. "É uma realização, porque eu venho daqui, então tudo é familiar, conheço a orquestra, conheço o regente e a plateia. Quando você olha para o público e vê tantas pessoas que significam tanto pra você, é muito especial", ressalta.

Antigo morador de Sobradinho DF, Pedro Aguiar é considerado um dos grandes violonistas clássicos do Brasil. Com uma média de 70 concertos pelo mundo por ano, ele retornou ao país de origem para se apresentar em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Para aproveitar a vinda dele a Brasília para visitar a família, o maestro Cláudio Cohen sugeriu a apresentação de um concerto. "E eu falei: claro, na hora!", destacou Pedro.

*Estagiária sob a supervisão de

Severino Francisco