Bia Kicis reafirma interesse em se tornar senadora

A disputa por um mandato no Senado e como a Justiça está procedendo nas investigações e processos que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro foram temas da entrevista com a deputada federal Bia Kicis (PL/DF) no programa CB.Poder — parceria entre Correio e TV Brasília — desta terça-feira (2/4). Aos jornalistas Ana Maria Campos e Carlos Alexandre de Souza, a parlamentar frisou a vontade por assumir uma cadeira na Câmara Alta.



“A gente já precisa começar a se articular porque ninguém caminha sozinho na política. Já manifestei a minha preferência por uma cadeira no Senado Federal. Eu realmente coloco meu nome à disposição do eleitor do Distrito Federal”, disse.

Bia Kicis também opinou não haver motivos para que Bolsonaro possa ser condenado e preso. "Mas a gente sabe que existe uma perseguição política. A gente teme porque, quando você não tem segurança jurídica, tudo pode acontecer", acrescentou.

A parlamentar comentou que, como oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, "estamos trabalhando de forma bastante aguerrida". E que, como líder da minoria, tem procurado atuar de forma planejada e sem desperdiçar tempo e energia com debates sem relevância.

* estagiário sob supervisão de Manuel Martínez