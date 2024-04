Homem é preso no Varjão após descumprir medida protetiva

No fim da tarde de segunda-feira (1°/4), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu preventivamente, no Varjão, um homem de 25 anos por crimes de violência doméstica. Mesmo após a imposição de medidas de afastamento, o homem continuava perseguindo a ex-companheira. Houve uma ocasião em que ele ligou para ela 42 vezes em um único dia e, em outra situação, invadiu a casa em que ela mora. O homem cometeu os crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência, perseguição, ameaça, injúria e violação de domicílio.

Na ocasião em que o homem entrou sem permissão na casa da ex e não a encontrou na residência, ele enviou mensagens de ameaças, dando a entender que a mataria utilizando uma faca. Em prints de conversas divulgadas pela PCDF, o homem dizia à mulher que não aceitava a rejeição do relacionamento e preferia colocar um fim definitivo na situação, ainda que ficasse preso por 30 anos.

Diante da urgência do caso e após considerar insuficiente as medidas que impostas até então, a 9ªDP, do Lago Norte, responsável pelo caso, declarou a prisão preventiva do homem. Ele já havia sido preso anteriormente por crimes da mesma natureza contra a vítima.



