Novo sistema de segurança promete proporcionar o renascimento do Conic

O Conic, ícone do centro de Brasília, vai ganhar um novo sistema de segurança em abril. Os comerciantes do Edifício Boulevard do Centro terão um botão do pânico, iniciativa que é parceria com o Conselho Comunitário de Segurança (Conseg Brasília Centro) e o 6º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

A cerimônia de entrega do dispositivo vai ocorrer em 9 de abril, às 9h, o que promete ser a celebração de um “novo” Conic, que vem passando por um período difícil pós-pandemia devido a problemas relacionados à segurança.

O dia contará com diversas atividades, incluindo a abertura da exposição de empreendedoras, a restauração do painel do artista Toninho de Souza e o lançamento do painel do Natinho. Haverá também uma reunião do Conseg Brasília Centro, onde serão discutidas as demandas das comunidades da área central com as autoridades da Segurança Pública do Distrito Federal.

A programação também inclui uma oficina de suculentas ministrada por Irene Cavalcante, que abordará o cultivo, os substratos e a comercialização dessas plantas; o lançamento de uma plataforma digital de vendas on-line, que promete facilitar o comércio na região; e a oficina de Batik, ministrada por Ronaldo Ferreira. O evento está marcado para começar às 9h e terminar às 20h.

Confira a programação completa da celebração do novo Conic:

9h - Entrega do botão do pânico, um novo sistema de segurança para os comerciantes do Edifício Boulevard do Centro:

10h - Abertura da exposição de empreendedoras, restauração do painel do artista Toninho de Souza e lançamento do painel do Natinho.

10h às 12h – Reunião do Conseg Brasília com as autoridades da Segurança Pública do Distrito Federal. Um dos assuntos a ser abordado será a população em situação de rua e o GT criado pelo GDF para solucionar a situação, que é antiga, e aflige a todos.

14h às 18h - Oficina sobre Suculentas. O curso aborda o cultivo, substratos e técnicas de comercialização, ideal para entusiastas que desejam lucrar com suas plantas.

14h às 18h - Oficina de Batik em Papel

16h às 18h- Lançamento plataforma digital de vendas on line

18h - Lançamento do Livro Debatendo o Tráfico de Pessoas, escrito pelo professor Hédel Torres, com a colaboradora penal Marília Branbilla.