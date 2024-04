Cliente é preso ao tentar matar dono de bar em Ceilândia; veja vídeo

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, nesta terça-feira (2/4), um homem acusado de tentar matar o proprietário de um bar, após ele se negar a servir o autor com mais bebidas. O crime ocorreu em 13 de janeiro e as imagens foram capturadas por câmeras de segurança.

A discussão entre o empresário e o autor começou depois que a vítima se negou a servir mais bebidas ao rapaz. O suspeito, então, foi até o carro, pegou uma arma de fogo e atirou contra o dono do estabelecimento, que não foi atingido.

Após o crime, o autor fugiu. Os investigadores da 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro) coletaram as imagens e conseguiram identificá-lo. O suspeito foi denunciado pelo Ministério Público (MPDFT) por tentativa de homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil, por resultar perigo comum. Ele também vai responder pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Nesta terça, os policiais encontraram o homem perto de casa, no Sol Nascente. Caso seja condenado, ele pode pegar até 24 anos de prisão.