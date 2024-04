Ibaneis Rocha anuncia a contratação de mais 240 médicos para o DF

Na manhã desta quarta-feira (03/04), o governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) anunciou a contratação de 240 médicos para reforçar o atendimento dos casos de dengue, durante evento na PRF da BR-040, na altura de Santa Maria. “Fizemos no mês passado a contratação de 451 profissionais da saúde e mais de 200 médicos e, ontem, tivemos aprovada na câmara legislativa a possibilidade de contratação de mais 240 médicos que serão contratados imediatamente”, afirmou o governador.

Ibaneis elogiou a celeridade da aprovação da proposta de contratação na Câmara, dizendo que o projeto foi encaminhado nesta segunda-feira (1/4) e votado na terça(2/4). “Esses médicos estão sendo contratados para que possamos dar uma melhoria nesse momento de crise por causa da dengue. As notícias que temos é de que está arrefecendo, está diminuindo, isso vai melhorar a qualidade de atendimento nos hospitais, reforçado por essa contratação que estamos fazendo”, ressaltou.

Além disso, o governador anunciou a construção de uma nova UBS em Santa Maria. “Vamos lançar também a construção de mais uma UBS para atender a população da região de Santa Maria”, afirmou. “Assim, teremos condição de dar atendimento melhor à população. Saúde é um problema sério, temos de ter responsabilidade para tratar, assim como responsabilidade para tratar com o caixa do DF.”

BR-040

Ibaneis Rocha assinou, na manhã de hoje (3/4), a ordem de serviço para ampliação da BR-040. Uma nova pista marginal será implantada em um trecho de 5,6 km de extensão e beneficiará, diariamente, cerca de 100 mil motoristas que transitam na intersecção da DF-495 com a BR-251.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) publicou no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), na quinta-feira (7/03), decisão que prevê um valor de R$ 13,1 milhões para a execução do serviço.