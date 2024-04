Comerciantes e usuários cobram melhorias no Boulevard de Taguatinga

Após cinco meses da inauguração do Boulevard de Taguatinga, que revitalizou a região central da cidade, o que inclui também a construção do Túnel Rei Pelé, o Correio retornou ao local para saber se comerciantes e pedestres aprovam as mudanças. A região central de Taguatinga está com o aspecto mais organizado, com corredores exclusivos para ônibus ao centro e um menor fluxo de veículos nas vias marginais, já que os motoristas que seguem para Ceilândia usam a pista expressa do túnel.

Em junho do ano passado, foi anunciada a instalação de mais uma obra do artista plástico Omar Franco, autor do busto do Rei Pelé e do memorial em homenagem aos trabalhadores que construíram o túnel, instalados no local. No entanto, a terceira criação de Omar até hoje não foi colocada no Boulevard — uma escultura amarela com 5 metros de altura, feita de aço carbono e aço inox.

Os empresários que conversaram com o Correio veem uma melhora geral com o Boulevard de Taguatinga. No entanto, alguns trechos de calçadas ainda estão inacabados, o que impacta nos negócios. Kennedy Moreira de Araújo, 29 anos, é supervisor de uma loja de maquiagens localizada na Avenida Central. Ele conta que o movimento aumentou desde a inauguração, mas a clientela de antes da obra ainda não foi recuperada totalmente. "Parte dos fregueses ainda não voltou por conta das dores de cabeça que tiveram ao vir para cá durante a obra, período em que ficamos quase sem movimento", lembra o supervisor, que estima um crescimento de 60% na clientela, desde a finalização da obra.

O supervisor ressalva que, após a reforma, a calçada ficou um pouco inclinada, o que faz com que a água da chuva fique acumulada na entrada do estabelecimento. "A gente tem que ficar retirando a água para os clientes conseguirem entrar na loja", relata.

Luigi Silva Ribeiro, 30, gerente de um café que fica em frente à saída da Estação Praça do Relógio, observa que a acessibilidade melhorou em relação ao que era. "Antes, havia desníveis nos quais, com frequência, idosos, crianças e pessoas com deficiência tropeçavam. Hoje, a calçada está excelente", comemora o gerente. Ele também avalia que o movimento ainda não é o mesmo do passado, mas está maior.

O gerente recorda que o andamento da obra teve grande impacto para o comércio da região, e vários estabelecimentos fecharam no período. "Mas, agora, muitos estão aproveitando as mudanças para reformar e revitalizar as fachadas das lojas", completa.

Transporte

A principal reclamação dos usuários do transporte público da região ouvidos pela reportagem é a falta de informação. Maria Geralda de Morais, 63, acredita que é preciso mais sinalização e com clareza indicando onde cada linha passa, porque há pontos nas marginais e no corredor central do Boulevard, onde passam as faixas exclusivas. "Estava lá embaixo quando o ônibus passou aqui. A gente tem, no final das contas, que esperar ainda mais para pegar a condução. A gente fica na parada e, de repente, tem que correr para outra", reclama.

Maria Geralda pretendia ir à Rodoviária do Plano Piloto. A reportagem presenciou o momento em que ela teve que correr para conseguir pegar o ônibus para o seu destino. O coletivo parou em um ponto mais à frente de onde ela estava.

Mateus Carvalho, 26, lembra quando o fluxo dos ônibus foi desviado para a Avenida das Palmeiras. "Já tinha ficado confuso. Agora que voltaram para cá, não houve muita diferença, porque você não sabe para qual lado tem que ir para pegar a condução. Falta informação. O transporte é ruim, demorado, e a reforma não resolve nada", queixa-se o cozinheiro, que precisa se deslocar todos os dias à Asa Norte.

















Placas

Questionada pelo Correio sobre se existe algum plano para melhorar o acesso à informação para os cidadãos que utilizam o transporte público na região, a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) não se manifestou.

A pasta informou que todas as linhas que passam pelo Boulevard estão relacionadas nas placas instaladas no local, em outubro de 2023. De acordo com a pasta, são três placas de dupla face, sendo que em cada face encontram-se as informações sobre todas as linhas de ônibus que passam pelo corredor central, com os respectivos itinerários e nome da concessionária que opera cada linha.

A secretaria também diz que instalou duas placas semelhantes nas paradas da via marginal, com as informações das linhas que passam naquela via (fora do Boulevard). A Semob acrescenta que os passageiros podem utilizar, ainda, as informações disponíveis no DF no Ponto, disponível no site da secretaria.

De acordo com a Semob, há diversas linhas de ônibus que saem de várias regiões de Brazlândia, Ceilândia e Taguatinga, passando pelo Boulevard com destino à Asa Norte, como a 0.330, 0.374, 0.377, 0.378, entre outras. Importante acrescentar que o usuário pode optar, ainda, em utilizar o metrô ou uma linha de ônibus até a Rodoviária do Plano Piloto, onde poderá fazer integração com as linhas da Asa Norte.

Obras

A Secretaria de Obras do DF diz que as obras de reforma das calçadas nos dois lados do comércio da avenida Central não fazem parte do Boulevard. São, na verdade, serviços que integram o processo de requalificação do centro de Taguatinga, incluindo a recuperação da Praça do Relógio. Segundo a pasta, a previsão de término é para o fim de maio.

O órgão também afirma que, no momento, a concretagem das calçadas encontra-se em fase final de execução. Paralelamente, estão sendo instalados o piso podotátil e outros itens de acessibilidade. Qualquer reparo que se fizer necessário por má execução do trabalho será executado pela empresa contratada.

Com relação à obra de Omar Franco, não há previsão de instalação do arco.