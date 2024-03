EducArte na Praça promove oficinas para estudantes de Taguatinga

Bianca Lucca* —

Idealizado pela educadora e produtora cultural Cléria Costa, o projeto EducArte na Praça está na segunda edição e vai levar aos alunos da rede pública de Taguatinga oficinas de capacitação em diversas áreas da cultura. A partir do dia 1º de abril, o projeto abrangerá 24 oficinas nas áreas do teatro, contação de histórias, maquiagem para teatro, poesia, sonorização de histórias e a mediação de leitura para a primeira infância, realizadas nas escolas CEMTN, CEI 04 e CEMEIT.

A novidade da segunda edição será a adição de oficinas voltadas também para pais e professores das redes. A meta da organização é atender 360 alunos, selecionados por ordem de inscrição e sem critério. “O Centro de Educação Infantil 4 de Taguatinga é uma escola inclusiva. Recebe bebês e pratica a estimulação precoce. Sua abordagem faz uma grande diferença para essas crianças e para toda a família. Então nós quisemos contribuir com essa oficina que trabalha técnicas de mediação de leitura para a primeira infância e que procura alcançar e contribuir com os professores, coordenadores, monitores e pais” conta Cléria sobre a adição de laboratórios para os adultos.

A ideia do EducArte na Praça surgiu em 2021 do desejo da educadora de que o Teatro da Praça de Taguatinga voltasse a ter uma programação para toda a comunidade. “Taguatinga já foi um importante celeiro cultural de todo o DF, mas há anos a cidade oferece poucos eventos culturais e artísticos, principalmente devido ao abandono desses espaços. Não pudemos realizar a 1ª edição do projeto como gostaríamos porque, em 2022, o Teatro do Praça encontrava-se abandonado e começou a ruir. Então nós realizamos o projeto em escolas e praça pública, assim como no TaguaParque, e contamos também com um apoio do SESI Taguatinga para espetáculos no Teatro Yara Amaral.”

“Este ano, o projeto visa garantir aos estudantes da rede pública de Taguatinga a oportunidade de acesso a ações formativas via capacitação em áreas diversas da cultura. A realização é da Casa de Cultura Telar por meio de emenda parlamentar da Deputada Federal Erika Kokay (PT-DF)", acrescenta Cléria.

A idealizadora pensou junto com a educadora Miriam Rocha em objetivos sociais, educacionais e culturais na seleção dessas oficinas, para oferecer oportunidades de interação entre os estudantes, estimular o sentimento de pertencimento a uma comunidade, a solidariedade e a desenvoltura de equipes.

“O projeto pode despertar novas perspectivas de carreiras nos estudantes. Em um momento da história em que várias profissões estão desaparecendo, procuramos fomentar um momento de reflexão sobre esse futuro para vislumbrar novas possibilidades de atuação profissional. Quem sabe dessa oficina de maquiagem para teatro alguém sinta-se impulsionado a se capacitar, estudar e investir na área e tornar-se um(a) famoso(a) maquiador(a) para cinema num contexto inclusive internacional? Abrir perspectivas de atuação profissional, seja dentro das áreas que estamos oferecendo ou em tantas outras, acreditamos ser uma sementinha que plantamos”, garante Cléria.

Ela também conta que, além de a maioria da equipe de trabalho de produção ser de Taguatinga, os arte-educadores também são, o que contribui para a promoção da economia criativa local da região: “Para realizarmos um evento como esse precisamos de tradutores de Língua Brasileira de Sinais, Fotógrafo, serviços gráficos, serviços de fabricação de camisetas, materiais para as oficinas, cópias... envolvemos diversos profissionais de diversas áreas.”

Ao final de todas as oficinas, será realizado um grande evento aberto à comunidade onde serão apresentados alguns resultados dessas oficinas, chamados de eventos de culminância. Em breve o local será definido e divulgado.

Para garantir a acessibilidade de todos os participantes, estarão presentes tradutores de libras para alguns dos eventos. Os locais são todos adaptados para cadeirantes e pessoas com dificuldades de mobilidade.

“Esperamos que nós consigamos formar público para outras atividades culturais e envolver os participantes em atividades artísticas, o que normalmente gera um desejo de ‘quero mais’. Que os estudantes passem a ficar mais ligados em programações culturais e a frequentar mais os espaços. Isso é muito importante para toda a população porque, além de contribuir para a educação e formação do indivíduo, é um caminho para refletirmos e valorizarmos nossa identidade; uma oportunidade para olharmos o outro com empatia”, diz Cléria.

A educadora espera motivar as pessoas a produzir e consumir cultura, fortalecer os laços comunitários, a melhoria da autoestima, a promoção da inclusão, e incentivar a criatividade e a expressão com o projeto. Taguatinga possui 67 escolas públicas, cerca de 45 mil estudantes, muitos sujeitos à vulnerabilidade e às desigualdades sociais, que podem encontrar nas ações do projeto o entendimento dos seus processos vivenciais.



Serviço



EducArte na Praça em Taguatinga



Oficinas:



Teatro com Wellington Abreu. No CEMTN nas quartas e sextas (dias 5,10,12 e 17 de abril) às 7h30 e 13h15. No CEMEIT nas segundas (dias 8, 15, 22 e 29 de abril) às 14h e 19h15.



Maquiagem teatral com Clara Abreu. No CEMTN nas segundas e quartas (dias 1, 3, 8 e 10 de abril) às 7h30 e 13h15. No CEMEIT nas sextas (dias 5, 12, 19 e 26 de abril) às 14h e 19h15.



Poesia com Beth Jardim. No CEMTN nas segundas (dias 1, 8, 4, 15 e 22 de abril) às 7h30 e 13h15. No CEMEIT nas quartas e sextas (dias 3, 5, 10 e 12 de abril) às 14h e 19h15.



Contação de histórias com Grupo Paepalanthus. No CEMTN nas segundas e quartas (dias 15, 17, 22, 24, 29 de abril; 5, 8 e 15 de maio) às 7h30 e 13h15.

Sonorização de histórias com Lucas Baraúna. No CEMTN nas segundas e quartas (dias 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22 e 24 de abril) às 7h30 e 13h15.



Mediação de leitura para primeira infância com Miriam Rocha. No CEI 4 nas terças e quintas (dias 9, 11, 16, 18, de abril; 6, 7, 13 e 14 maio) às 8h e 14h.

Inscrições gratuitas por meio das redes sociais da Casa de Cultura Telar (@casadeculturatelar).



*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco