PDT realiza, neste sábado (6/4), evento para acolher novos filiados

O Partido Democrático Trabalhista (PDT) do Distrito Federal promoverá o evento "PDT em Ação", neste sábado (6/4), na sede do partido. O objetivo é conseguir cerca de 400 novos correligionários que agregarão aos mais de 11 mil pedetistas. A ação é uma renovação que a legenda vem fazendo desde que a senadora Leila Barros assumiu a presidência do território regional.

No mandato da primeira mulher eleita para representar o DF no Senado, o PDT pretende instalar escritórios para atender os moradores das 35 regiões administrativas (RAs) da capital federal. De acordo com o PDT, até o momento, as bases políticas do partido estão em 15 RAs. Leila Barros cita que buscam fazer as pessoas acreditarem que a política pode fazer transformações que são necessárias nos serviços públicos do DF. “Hoje, o brasiliense se sente abandonado pelo governo”, destaca.

“Estamos levando o PDT para dentro das cidades para conversar e ouvir dos brasilienses o que precisa ser mudado. A filiação de novos membros fortalece nossas bases e nos impulsiona a buscar um DF mais justo e próspero para todos”, enfatiza.

O evento contará com a presença do presidente nacional do PDT, deputado André Figueiredo, e do ministro da Previdência Social, Carlos Lupi. Além do líder da Fundação Leonel Brizola, Manoel Dias. Outras lideranças progressistas do DF também estarão presentes.