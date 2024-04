O Fórum Desembargador Lúcio Batista Arantes, em Planaltina, foi reinaugurado nesta sexta- feira (5/4), durante cerimônia realizada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT). O nome do espaço é uma homenagem ao primeiro magistrado a atuar na nova capital, ainda no início das obras de construção de Brasília.

O prédio foi atingido por um incêndio em 14 de janeiro de 2023. Na ocasião, foi apresentado aos presentes um vídeo com imagens do sinistro, bem como da restauração que foi realizada com esforço conjunto da Administração do Tribunal, dos magistrados e servidores. Também houve o descerramento da placa alusiva à reinauguração do Fórum de Planaltina.

O Presidente do TJDFT Cruz Macedo, falou da alegria de devolver para a cidade de Planaltina, o fórum que é tão significativo a comunidade. Ele destacou a importância do magistrado que dá nome ao Fórum e que a população local precisava desse espaço de prestação jurisdicional. Ele ainda elogiou o empenho e dedicação da Diretora do Fórum e dos servidores, uma vez que, mesmo diante da situação, os serviços não foram interrompidos.

Diretora do Fórum de Planaltina, Juíza de Direito Josélia Fajardo afirmou que o local é referência na cidade e que o atendimento presencial não foi interrompido depois do incêndio. Agradeceu ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) que cedeu espaço para que o jurisdicionado não ficasse desassistido.

Por fim, o Presidente do TJDFT realizou uma visita às instalações do Fórum acompanhado da Diretora, de magistrados e servidores.









< >