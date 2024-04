Carro bate um poste em Santa Maria e duas pessoas ficam feridas

Duas pessoas ficaram feridas após o carro em que estavam bater em um poste em Santa Maria. O acidente aconteceu na manhã deste sábado (6/4), por volta das 6h40, na QR 218, em frente ao Colégio Nossa Senhora Aparecida.

Um homem de 35 anos, que conduzia o veículo, um Fiat Punto bege, foi levado ao Hospital Regional de Santa Maria pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e não teve o estado de saúde divulgado. Já o passageiro, também de 35 anos, foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e transportado consciente e orientado para o mesmo hospital com cortes na cabeça, supercílio direito e nariz.

Os militares do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência com duas viaturas e não têm informações sobre a dinâmica do acidente. Durante o atendimento, uma faixa de rolamento precisou ser interditada e o local ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).