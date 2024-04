Cinco ciclistas foram atropelados na noite desta sexta-feira (5/4), por volta das 22h30. Eles pedalavam no Trecho 14, do Setor de Indústria Gráficas (SIA), em frente a loja da Havan, quando foram atingidos por um carro.

Ao atender a ocorrência, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) encontrou as cinco vítimas, as bicicletas e um Fiat Pálio vermelho batido contra a mureta e grade do estacionamento da loja.

06/04/2024 - Cidades - Cinco ciclistas atropelados no SIA trecho 13 e atendidos pelo Corpo de Bombeiros (foto: CBMDF/Divulgação)

As vítimas foram atendidas pelos militares e por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Entre os feridos, todos encaminhados para o Instituto Hospital de Base de Brasília-DF conscientes e orientados, estava um homem de 50 anos, com suspeita de fratura de perna esquerda, outro de 30 anos, com hemorragia abundante, fraturas expostas na perna direita e no braço esquerdo, um jovem de 22 anos, com suspeita de fratura na perna esquerda e dois de 25 anos, um deles com corte na cabeça e suspeita de fratura no braço e o outro com suspeita de hemorragia interna, hematoma no olho direito, luxação no ombro direito e escoriações no tórax.

O motorista, um homem de 32 anos, não precisou de atendimento médico e nem de transporte para unidade de saúde e foi detido pela Polícia Militar do Distrito Federal.

Uma das vias foi interditada para o socorro. O CBMDF atendeu a ocorrência empregando oito viaturas e deixou o local aos cuidados da PMDF. A dinâmica do acidente ainda não foi divulgada.