Vídeo: Polícia Ambiental resgata veado-catingueiro no Lago Sul

Situação inusitada com um final feliz: um veado-catingueiro, o famoso Bambi, foi resgatado e libertado pela PMDF. O animal, que estava em situação de risco, foi salvo por uma equipe do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) na manhã desta sexta-feira (5/4). Ele estava em uma casa no conjunto 04 da QL 18 do Lago Sul.

Com técnicas adequadas e com o bem-estar do veado como prioridade, os militares conseguiram capturá-lo e, após uma avaliação, verificaram que o animal silvestre não apresentava ferimentos.

Após o resgate, ele foi devolvido ao seu habitat natural. E fica o alerta, caso animais silvestres fiquem presos em sua casa, não faça nada contra o bichinho e nem tente resgatá-lo sozinho, isso pode apresentar riscos para as pessoas e para o animal. Entre em contato com o BPMA pelo número 190.