Resgate: bezerro é encontrado dentro de piscina na zona rural do DF

Um bezerro foi resgatado dentro de uma piscina na zona rural de Planaltina, região administrativa do Distrito Federal, na tarde desta segunda-feira (12/2).

O caso ocorreu por volta de 16h, no Condomínio Quintas do Amanhecer 02, na Rua 01. De acordo com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), as equipes de bombeiros chegaram no local e encontraram o bezerro dentro da piscina.







Os socorristas começaram os procedimentos de salvamento de animais de grande porte, que consistem na preparação do animal com a finalidade de evitar ferimentos. Após 45 minutos de preparativos, foi realizado o resgate do bezerro. O bezerro estava sem ferimento, porém apresentava-se exausto, devido à inquietação.