Show do Alok na Esplanada tem 200 vagas para ambulantes

Na agenda de eventos previstos em Brasília para abril, dois abrem oportunidade para ambulantes, na modalidade barracas. São 200 vagas para o show do Alok, atração em comemoração ao aniversário de Brasília, em 20 de abril, na Esplanada dos Ministérios. O Acampamento Terra Livre 2024, que vai de 22 a 26 de abril, na área verde do Eixo Cultural Ibero-americano, tem 40 vagas.

O cadastramento dos interessados para requerer a licença eventual, para ambos os eventos, será nesta terça-feira (9/4), das 9h às 17h, no edifício do Instituto Brasília Ambiental (SEPN Q 511, Bloco C, Edifício Bittar, Via W3 Norte). Serão reservadas 5% das vagas para pessoas com deficiência. É necessário levar documento original com foto e cópia, comprovante de endereço no nome do interessado ou declaração de residência, foto no celular ou impressa, na qual apareça trabalhando na barraca utilizada no comércio ambulante.

A divulgação do resultado para o trabalho de ambulante no Acampamento Terra Livre 2024 será no dia 10 de abril, e o dos habilitados para o show do Alok será no dia 11, no site da Segov. A entrega das licenças eventuais dos dois eventos será no dia 19, das 9h às 17h, no Edifício Anexo do Buriti, 9º andar, sala 911.

Se houver inscrições acima da quantidade de vagas ofertadas, será feito sorteio imediatamente após o término do horário previsto, com a presença dos requerentes que estiverem no momento.

