Motorista flagrado puxando cachorro pela coleira com carro é indiciado

O motorista flagrado arrastando um cachorro pela coleira, na Ceilândia, enquanto dirigia um veículo, será indiciado por maus-tratos. O condutor prestou depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), nesta terça-feira (9/4).

O caso ocorreu na sexta-feira (5/4). Para a polícia, o homem afirmou que ao chegar em casa, constatou que o cachorro, chamado “Negão” tinha fugido. O homem, então, contou que decidiu procurar pelo animal pelas ruas de Ceilândia, quando o localizou na via P2, no P Sul.

De acordo com o acusado, ele parou o carro, desembarcou e colocou a guia no cão. A partir disso, explicou que começou a puxar o cão com a intenção de parar mais à frente, em um ponto de ônibus. Segundo o homem, foi nesse momento em que foi abordado por um casal que estava em outro carro.

O homem explicou aos policiais que, ao parar o veículo, a esposa dele pegou o cão, colocou dentro do carro e deixaram o local. De acordo com o delegado da Delegacia de Repressão aos Crimes contra Animais (DRCA) Jônatas Silva, a pena para o crime de maus-tratos é de dois a cinco anos de prisão.