Rede comunidade: GDF lança programa de formação técnica para representantes de projetos sociais

O programa Rede Comunidade, lançado na manhã desta quarta-feira (10), no Palácio do Buriti, vai oferecer capacitações gratuitas para lideranças, representantes e voluntários de Organizações da Sociedade Civil (OSCs) com ações voltadas à comunidade em todas as regiões administrativas. Os cursos de capacitação, com mais de 1 mil vagas, vão abranger desde a escrita de projetos para submissão em editais, até o ensino sobre a prestação de contas dos recursos recebidos. As aulas serão coletivas e a certificação será concedida aos participantes que cumprirem pelo menos 80% do curso.

O programa está sendo realizado pela Secretaria de Atendimento à Comunidade do GDF e executado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). As áreas abordadas no curso serão voltadas a formalização de entidades, elaboração de projetos para participação em editais, prestação de contas, marketing digital e captação de recursos público. "Um dos maiores objetivos desse programa é aproximar o terceiro setor do governo", afirmou a secretária Clara Roriz.

A ordem de serviço para início das formações foi assinada pela vice-governadora Celina Leão (PP). O programa vai começar em maio por Samambaia e Águas Quentes, com 360 vagas. Pessoas responsáveis por OSCs das 35 regiões administrativas poderão se inscrever. A segunda edição da formação também acontecerá em maio para associações e organizações de Recanto das Emas e Riacho Fundo I e II. Segundo a secretária de Atendimento à Comunidade, a ordem das localidades foram criadas de acordo com a demanda de atendimentos realizados na secretaria.

Para a vice governadora, há um gargalo aberto no acesso aos recursos públicos por parte das OSCs. "O programa visa dar transparência ao processo de uso dos recursos públicos. Dá mais oportunidade para que mais pessoas do terceiro setor possam acessar e usar esse recurso de forma transparente e correta", afirmou.

Os cursos serão ministrados de segunda a sexta-feira, com quatro horas diárias. A carga horário total é de 20 horas. Todas as organizações sociais podem participar, basta se inscrever no edital, que está com inscrições abertas a partir do dia 15 de abril. Clique aqui para acessar.