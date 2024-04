Deputado João Cardoso está internado para a implantação de marcapasso

A assessoria de comunicação do deputado distrital João Cardoso (Avante) informou, nesta quarta-feira (10/4), que o parlamentar passará, ainda hoje, por uma cirurgia para colocar um aparelho

marcapasso. Segundo o gabinete de Cardoso, ele passou mal por duas vezes, nos últimos dias, chegando a desmaiar.

O primeiro episódio de desmaio, de acordo com a nota enviada à imprensa, ocorreu durante a Vigília Pascal, na paróquia onde o distrital congrega com a família, em 31 de março. A segunda vez foi durante a celebração do cinquentenário de páscoa, em 3 de abril. Depois desse incidente, ele foi levado ao hospital para a realização de uma bateria de exames.

Os médicos de João Cardoso solicitaram a internação do distrital, que apresentou baixa frequência cardíaca, e precisará passar pelo procedimento cirúrgico, nesta quarta-feira, às 18h. A nota encerra afirmando que o estado de saúde do parlamentar é estável.

Outro episódio

João Cardoso passou por outros momentos de problemas de saúde. Um deles ocorreu em 2019, no Plenário da Câmara Legislativa. Na época, ele sofreu com tonturas e fortes dores de cabeça e precisou ser levado a um hospital, após os primeiros-socorros no posto médico da Casa.