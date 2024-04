Assaltantes entram em casa no Guará, levam arma e R$ 100 mil em objetos

Policiais civis da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri) prenderam, nesta quinta-feira (11/4), um homem acusado de entrar em uma casa do Guará e furtar uma arma de fogo e diversos itens avaliados em cerca de R$ 100 mil. Foram cumpridos ainda três mandados de busca e apreensão.

O crime ocorreu na manhã de 9 de janeiro. Flávio Araújo Neris estava acompanhado de outros comparsas no momento do furto. Uma câmera de segurança em Taguatinga registrou o carro usado pelos assaltantes, um Gol branco, logo após o furto. Por cima do veículo, os suspeitos amarraram uma máquina de lavar supostamente levada da casa da vítima.

O segundo autor, identificado como Gleydeson de Souza Frazão, cumprirá medidas cautelares, determinou a Justiça. As penas dos crimes podem chegar a 10 anos de prisão.