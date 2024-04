Homem é levado para delegacia pendurado em janela de ônibus

As imagens de um homem sendo levado para a delegacia pendurado na janela de um ônibus coletivo viralizaram nas redes sociais. De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por volta das 9h desta desta sexta-feira (12/4), o passageiro posteriormente detido, fez comentários de natureza sexual, gemendo e tocando-se intimamente, e insinuando-se para uma mulher dentro do ônibus, que passava pelo Setor G Norte, em Taguatinga.







A vítima, então, solicitou auxílio à cobradora e aos demais ocupantes do veículo. O motorista mudou a rota do coletivo rumo à 17ª Delegacia de Polícia (DP), em Taguatinga Norte. Pvídeo, é possível ver que o acusado tentou escapar pela janela, mas acabou impedido pela cobradora e por outra passageira.

Além da denúncia de importunação sexual, o homem também foi acusado de lesão corporal. Ele — que teria dado um soco na cobradora — chegou à delegacia com a camisa rasgada. Assista às imagens:







