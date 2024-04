Mulher de 37 anos que namorou menino de 13 é presa

Uma mulher de 37 anos foi presa preventivamente na tarde desta sexta-feira (12/4), por suspeita de cometer estupro de vulnerável. Segundo a Polícia Civil (PCDF), a acusada mantinha um relacionamento amoroso com um menino de 13 anos por cerca de dois meses.

De acordo com o delegado Maurício Iacozzilli, adjunto da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), a investigada e o menino moravam próximos, na Vila Planalto. Ela teria se aproximado do garoto com presentes, como roupas, perfumes e jogos eletrônicos. O relacionamento teria ocorrido entre dezembro de 2023 e final de fevereiro deste ano.

Os pais do adolescente desconfiaram dos fatos e notaram a mudança de comportamento do filho. Eles decidiram fazer uma denúncia à polícia, que iniciou investigações e solicitou à Justiça do DF um mandado de prisão preventiva contra a mulher, cumprido nesta sexta. A autora será encaminhada à Penitenciária Feminina do DF, a Colmeia, e aguardará o julgamento presa.