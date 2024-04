Polícia Civil fecha casa de bingo no Itapoã e donos são presos

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) fechou, na noite desta sexta-feira (12/4), uma casa de bingo ilegal que funcionava em um bar, na região da Fazendinha, no Itapoã. Os donos do estabelecimento — um casal — foram presos em flagrante.

Os investigadores da 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá) fizeram um monitoramento prévio na área e constataram a prática ilegal. Na operação, denominada Sorte Sua, foram apreendidos 866 cartelas de bingo, feitas de madeira, globo e tabuleiro.

À polícia, o proprietário do bar confessou usar o local para a promover o bingo há, pelo menos, seis meses. Em 2001, o homem chegou a ser detido pela mesma contravenção, também no Itapoã.

As cartelas dos bingos eram vendidas a R$ 5 na primeira rodada. Nas outras, três cartelas saíam pelo preço de R$ 10. Já os prêmios chegavam a R$ 500.