Mulher sofre queimaduras graves ao colocar álcool em fogareiro em clube do DF

Uma mulher de 44 anos sofreu graves queimaduras após colocar álcool em um rechaud (fogareiro) durante um evento no clube da Associação do Ministério Público do DF (AMPDFT), no Setor de Clubes Sul. Uma segunda pessoa, um homem de 42 anos, também se queimou. Os dois foram conduzidos ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran).

Os militares do Corpo de Bombeiros (CBMDF) chegaram ao local por volta das 14h40. A mulher, dona do buffet, colocava álcool no rechaud utilizando um galão cheio, momento em que ocorreu a explosão.

O fogo causou queimaduras de 2° grau nos membros superiores e inferiores, e de 1º grau na região do pescoço e na face da vítima. Ela foi conduzida consciente e estável até o posto avançado do CBMDF, às margens do lago Paranoá, onde foi atendida pela equipe de socorristas e transportada ao Hran posteriormente.

Já o homem, sofreu queimaduras de 2º grau nos membros inferiores, foi socorrido e transportado por populares até o hospital. No local do evento, o fogo havia sido controlado pelos presentes. Os bombeiros gerenciaram os demais riscos e passaram orientações a respeito do uso de líquidos inflamáveis.