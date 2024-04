Riacho Fundo 2 e Lago Sul terão interrupção do fornecimento de água

Quadras do Lago Sul e Riacho Fundo 2 irão passar por manutenção no sistema de distribuição de água nesta terça-feira (16/4). A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) informa que realizará serviços para a melhoria do sistema de abastecimento de água e por isso o fornecimento será interrompido a partir das 8h.

No Lago Sul, será das 8h às 20h, nas seguintes quadras:

SHIS QL 10, QL 08.

SHIS QI 07, CJ 1, CJ 2, CJ 3, CJ 4, CJ 5, CJ 6, CJ 9, CJ 10, CJ 11, CJ 12.

SHIS QI 07 Comércio Local.

SHIS QI 09, CJ 1, CJ 2, CJ 3, CJ 18, CJ 19, CJ 20.

SHIS QI 09 Comércio Local.

SHIS QI 09/11 Comércio Local.

Hospital Daher.



No Riacho Fundo 2, das 8h às 22h:

Quadras 01, 03, 05, 07, 09, 10, 12, 14 ,16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31.

A companhia ainda esclareceu que, em algumas regiões, o retorno do fornecimento de água pode ocorrer de forma gradual. Porém, informou que os usuários não deverão ser afetados pela interrupção do fornecimento de água, uma vez que toda unidade usuária deverá contar com reserva de volume mínimo correspondente ao consumo médio diário.

Tal norma está de acordo com o artigo 50 da Resolução da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa), nº 14, de 27 de outubro de 2011, que estabelece as condições da prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Distrito Federal.