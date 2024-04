Dia D: movimento foi intenso nos pontos de vacinação, neste sábado (13/4)

Sábado ensolarado foi dia de diversão, descanso e... imunização! Neste Dia D de Vacinação (13/4), o movimento na Unidade Básica de Saúde (UBS) 2 do Guará e no Zoológico de Brasília era intenso durante a manhã. Famílias, casais, crianças e pessoas idosas aproveitaram o tempo livre para completar o cartão de vacinas e garantir proteção. Foram mais de 90 locais de atendimento no Distrito Federal, incluindo vacinação em drive-thru.

Realizada em todo o Brasil, a ação tem foco na imunização contra a gripe (influenza). No DF, porém, a Secretaria de Saúde (SES) amplia a oferta, abrangendo as vacinas contra dengue, covid-19 e as do calendário de vacinação de rotina (HPV, febre amarela, sarampo, tétano, meningite etc). O atendimento é voltado a pessoas de todas as faixas etárias.

Por volta das 11h30, Fábia Athayde, 48 anos, levou o filho Flávio Athayde, 12, para tomar a dose de reforço da covid-19, na UBS 2 do Guará. A professora contou que ficou sabendo do Dia D pela televisão e logo se programou para o compromisso. Questionada se tomaria a imunização contra influenza, disponível para a sua profissão, ela relatou não saber dessa possibilidade. "Bom, então, certamente virei em outra oportunidade e com mais tempo", disse. Até às 11h, cerca de 30 carros passaram pelo drive-thru em busca de imunização.



Maria do Carmo foi passear e aproveitou para garantir a imunização (foto: Letícia Mouhamad/CB/D.A Press)

Além dos professores do ensino básico e superior, a vacinação contra a gripe contempla os seguintes grupos prioritários: idosos com 60 anos de idade ou mais, crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, gestantes, puérperas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, pessoas com deficiência permanente, pessoas em situação de rua, trabalhadores da saúde, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, servidores das Forças Armadas, funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas povos indígenas.

Oportunidade

No Zoológico, muitos visitantes que tiraram o dia para se divertir aproveitaram a oportunidade de completar o cartão de vacinas. Foi o caso da aposentada Maria do Carmo Bezerra, 85, que, acompanhada do filho, Gerson Bevenuto, 48, foi passear e já garantiu a proteção contra a gripe. "Não estava sabendo da campanha. Fiquei feliz em poder me vacinar aqui. Foi rápido e não está doendo", comentou. Gerson, que é servidor público do Judiciário, conseguiu tomar o imunizante na semana anterior.

Leyla Campos, enfermeira e coordenadora da ação no Zoo, explicou que o objetivo é ampliar a cobertura vacinal, principalmente em grupos que, por ventura, não tenham tempo de se vacinar durante a semana, em horário comercial. "Já conseguimos alcançar a população de regiões como Taguatinga, Águas Claras, Recanto das Emas e Riacho Fundo I e II, Samambaia e Ceilândia. O movimento está bom. Só pela manhã, conseguimos completar 35 cartões", comemorou.



A enfermeira ainda contou que a SES e Zoo fizeram uma parceria na qual as pessoas que levaram o cartão de vacinação para avaliar quais imunizantes estavam pendentes, não pagavam a entrada. A vacina da gripe é oferecida aos grupos prioritários mesmo que estes não estejam com o cartão. Entre 9 de março a 11 de abril, foram aplicadas 149.997 doses contra influenza no DF. Dentre essas, 142.264 (94,8%) procederam de estabelecimentos da rede pública e 7.733 (5,2%) da rede privada. No caso da covid-19, foram 29.570 doses aplicadas, incluindo as iniciais e as de reforço.