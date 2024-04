Brasília, 64 anos: Liana Sabo, pioneira no jornalismo gastronômico

Se você é amante da gastronomia de Brasília, com certeza já leu as histórias e experiências da jornalista Liana Sabo, à frente da coluna Favas Contadas, do Correio. Ao longo da semana, a TV Brasília contará histórias de quem contribuiu, definitivamente, com a história da capital federal e, consequentemente, com o jornal — que completa, junto com a capital, 64 anos de existência, em 21 de abril. O material é produzido pelo jornalista Bruno Tibério, em parceria com o gerente de jornalismo da emissora, Patrício Macedo.

Em março de 1968, recém-formada em jornalismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Liana chegou à capital federal para fazer um curso de pós-graduação em cultura, na Universidade de Brasília (UnB). Considerada a "madrinha do bom sabor", Liana conta que tudo começou com o caderno Mulher. "Eu criei, no jornal, o jornalismo gastronômico, escrevendo só de sabores. A primeira vez que se escreveu em jornal comida e bebida, fui eu", explicou.

"Quando comecei com a coluna, dava para contar no dedo os restaurantes de Brasília. A partir disso, toda semana tinha notícias na coluna com a abertura de novos restaurantes", conta. "Cada um que abria o seu negócio, me chamava. É muito gratificante porque isso frutificou. Cheguei como uma menina. As minhas rugas e cabelos brancos são daqui. Esta casa que me deu isso", vibrou Liana.

