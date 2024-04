Brasília, 64 anos: a importância do Beirute para a história da capital

O Bar Beirute completa, nesta terça-feira (16/4), 58 anos de existência. Um dos bares mais tradicionais de Brasília chegou em 1966 à capital federal e é um dos homenageados da TV Brasília, que contará, ao longo dessa semana quem contribuiu, definitivamente, com a história da capital federal e, consequentemente, com o Correio Braziliense — que completa, junto com a capital, 64 anos de existência, em 21 de abril. O material é produzido pelo jornalista Bruno Tibério, em parceria com o gerente de jornalismo da emissora, Patrício Macedo.

Os árabes Youssef Sarkis Maaraouri e Youssef Sarkis Kaawai são os primeiros fundadores do bar. Eles haviam acabado de chegar em Brasília e decidiram comprar uma loja na esquina da 109 Sul para montar o restaurante. Chiquinho, atual dono do estabelecimento, começou como garçom. "Eu morei no Rio de Janeiro por 12 anos. Lá, eu tinha um bar. Quando eu cheguei aqui, tinham dois irmãos como dono, que me deram a oportunidade de trabalhar aqui", conta.



"Depois de quase uns três anos, tive a força de vontade de sonhar. Fui ajudado por alguns clientes, amigos, para o financiamento. E compramos o local", relembra. "Muitos músicos vieram aqui. Entre eles, Renato Russo. Ele sentava na mesa 58 e lá tomava uma água, um suco, sempre compondo músicas. Naquela época, ele não era titular da música, mas quando surgiu, ficou conhecido. E, aqui, eu respeito todos, independentemente do posicionamento político, religião e futebol", brinca.

