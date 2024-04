Carteira com documento de jogador desaparecido é encontrada em chácara

O mistério acerca do desaparecimento da moto do jogador de futebol Thavisson Mendes da Silva —localizada em uma área de mata e depois retirada do local por alguém — continua e, agora, a polícia tem mais uma pista para localizar o paradeiro do jovem. Na manhã dessa segunda-feira (15/4), uma carteira contendo os documentos de Thavisson foi encontrada no Setor de Chácara Araguaia, no Novo Gama (GO). O rapaz sumiu na segunda-feira passada (8/4), quando saiu de casa para ir a uma confraternização do técnico do clube da Vila União Futebol Clube, time amador do qual ele faz parte.

A carteira continha documentos pessoais do jogador e foi encontrada pela moradora da chácara, informou a família ao Correio. A polícia foi acionada para o local e não há mais informações sobre quem deixou o objeto na área. Na quarta-feira (10/4), a moto de propriedade de Thavisson também foi localizada em uma área de mata, no Vale das Andorinhas, no Novo Gama. A região fica a cerca de 12km de distância da distribuidora de bebidas onde ocorreu a festa do técnico.

O veículo de propriedade de Thavisson foi o mesmo utilizado por ele para ir ao local da festa, em uma distribuidora de bebidas, na Vila União, no Pedregal. Ao Correio, familiares afirmaram que a moto havia sido localizada na noite de quarta-feira (10/4). Nas redes sociais chegou a circular a foto da moto do jogador em meio ao matagal.

“Algum morador achou a moto, mandou a foto para a rede social, mas depois foram lá e retiraram a moto do local. A polícia chegou a ir lá, mas não estava. Ninguém sabe se pegaram, se foi alguém envolvido que levou”, afirmou Ana Maria da Silva, irmã de Thavisson.

O caso foi registrado no Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) do Lago Azul. A Polícia Civil não deu informações acerca do andamento das investigações.

Desaparecimento

Thavisson saiu de casa por volta das 14h de segunda-feira para ir ao evento. Segundo informou os familiares, às 17h a mulher do jogador foi ao local, que fica próximo à residência do casal, mas Thavisson resolveu ficar na festa. “Às 19h, ela ligou e ele disse que estava indo. Quando deu 21h36, ela ligou de novo e ele disse que estava subindo na moto para ir embora. Mas 22h, ele não retornou mais, nem atendeu celular e nem respondeu as mensagens”, disse a irmã.

Segundo a irmã, o jovem estava em uma moto azul e vestia bermuda vermelha e camisa branca. Quem tiver informações sobre o paradeiro do jovem, ligue para o número: (61) 98484-1747.