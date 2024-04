A análise do batalhão antibombas da Polícia Militar do Distrito Federal de um artefato encontrado no estacionamento do Aeroporto de Brasília foi inconclusiva. Por isso, o artefato será detonado. A PMDF informou que foi chamada por volta das 9h30, desta terça-feira (16/4), para averiguar dois pacotes suspeitos.

Segundo a PMDF, estão sendo feitas análises das câmeras de segurança do local. A corporação informou que até a confirmação se é um artefato explosivo, ninguém será imputado.

De acordo com a corporação, o local está isolado, sendo respeitado os distanciamentos adequado e não há riscos para as pessoas. No local, estão equipes do esquadrão antibombas, da Polícia Militar, e do Corpo de Bombeiros.

O aeroporto informou que a via de veículos exclusiva para transporte de aplicativo e uma parte da Praça também foram isolados. Não há impacto em pousos e decolagens, atrasos ou cancelamentos no aeroporto.







