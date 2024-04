Suspeita de explosivo no Aeroporto de Brasília mobiliza polícia

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) está mobilizada, na manhã desta terça-feira (16/4), na praça pick-up do Aeroporto de Brasília para atender a um chamado de suspeita de artefato explosivo. A PMDF informou que foi chamada por volta das 9h30 para averiguar dois pacotes suspeitos.

De acordo com a corporação, o local está isolado, sendo respeitado os distanciamentos adequado e não há riscos para as pessoas. Os agentes fazem, agora, o escaneamento do objeto, que está no estacionamento. No local, estão equipes do esquadrão antibombas, da Polícia Militar, e do Corpo de Bombeiros. A Operação Petardo é um protocolo da PMDF para prevenir ações terroristas e desativas explosivos.

O aeroporto informou que ativou o plano de contingência, reunindo todas as equipes e acionando o 5º Batalhão da PM que se deslocou para o local em conjunto com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. A nota também informa que a via de veículos exclusiva para transporte de aplicativo e uma parte da Praça também foram isolados.

Não há impacto em pousos e decolagens, atrasos ou cancelamentos no aeroporto.

A loja de aluguel de veículos Unidas informou que o suposto explosivo está na rua ao lado do estacionamento da empresa. Por isso, a área está isolada, com a remoção dos veículos do local. A professora Manoela Cravo foi devolver um carro em uma locadora de veículos, mas se deparou com a situação. “É um transtorno, só ficamos sabendo quando chegamos no aeroporto” comentou. “Espero que tudo se resolva rapidamente", disse.











