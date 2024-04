Homem é preso ao ser flagrado ateando fogo em duas casas no DF; vídeo

Um homem foi preso em flagrante por policiais militares, suspeito de atear fogo em duas casas na QI 08, do Guará I, na tarde de segunda-feira (16/4). O momento do incêndio de grandes proporções foi flagrado por vizinhos.

Nas imagens abaixo, mostra o homem, identificado como Marcus Aurélio Borges de Brito, 55 anos, com um isqueiro na mão e colocando fogo em caixas de papelão que estavam nas grades do portão. Logo após, o incêndio cresceu e atingiu a casa vizinha. Veja.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), policiais militares foram comunicados do caso por volta de 14h. No local, haviam calçados e roupas que ficaram destruídos. O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e chegou ao local às 15h56, para o trabalho de rescaldo do incêndio.

Brito tem passagens pela polícia por porte da arma branca (faca); ameaça; e vias de fato. Ele foi preso por volta de 19h, pelo Grupo Tático Operacional (Gtop 24) que realizava patrulhamento na região. O suspeito foi levado à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), mas o caso será investigado pela 4ªDP (Guará).



*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado