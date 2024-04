Um dentista e biomédico do Distrito Federal está desaparecido desde a noite de segunda-feira (15/4), após receber uma ligação misteriosa durante o expediente. José Augusto Patay trabalha em uma clínica de Águas Claras e atendia um cliente normalmente, quando atendeu a uma ligação e saiu para a casa desesperado.

Ao Correio, a mulher do dentista, Josiane Dombroski, contou que estava com o marido na clínica, quando, por volta das 10h, ele recebeu a ligação. "Ele ficou tão nervoso, disse que precisava sair imediatamente. Ele tremia muito e eu nunca o vi desse jeito. Nós iríamos até treinar depois que ele atendesse o cliente. Perguntei a ele várias vezes o que tinha acontecido, mas ele disse que tinha que sair e depois me falaria", afirmou.

Os dois foram em casa e Augusto disse que sairia para resolver o problema, mas logo voltaria. De acordo com a mulher, ele desceu do apartamento com o celular, os documentos e entrou na caminhonete, uma S10 preta. No caminho, ela chegou a ligar para ele, mas o homem disse novamente que logo voltaria. "À tarde, o celular já estava dando desligado e ele simplesmente desapareceu", contou.

Desesperada, Josiane falou sobre o episódio com o pai do dentista. Um boletim de ocorrência foi registrado na 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul), que investiga o caso. Qualquer informação pode ser repassada à polícia pelo mundo 197, da Polícia Civil.