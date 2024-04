Recanto das Emas vai ter hospital com capacidade para 100 leitos

GDF assina ordem de serviço para início das obras do HRE - (crédito: Renato Alves/Agência Brasília)

O governador Ibaneis Rocha (MDB) assinou na manhã desta quinta-feira (18) a ordem de serviço para iniciar as obras do Hospital dos Recantos das Emas (HRE). A nova unidade de saúde vai ter 100 leitos para atendimento médico, 60 de clínica médica, 30 de pediatria e 10 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica. A obra vai custar R$133 milhões aos cofres públicos e vai beneficiar 150 mil moradores da região. "Uma das maiores necessidades do DF é a necessidade de ampliar a nossa rede de serviço hospitalar, atenção primária e a quantidade de leitos", afirmou.

O prédio terá mais de 16 mil m² de área construída. Terão salas de centro cirúrgico, apoio diagnóstico e terapia, nutrição e dietética, farmácia hospitalar e Central de Material Esterilizado (CME). Segundo o GDF, a construção vai gerar 250 empregos diretos e cerca de 500 indiretos, e é essencial para complementar a rede do Sistema Único de Saúde (SUS) na região.

De acordo com o governador, a obra era uma das maiores demandas da população do Recanto das Emas. "Primeiro, eles nos demandaram um viaduto e agora, por não ter unidade hospitalar, reivindicaram um novo hospital", disse. Ibaneis anunciou ainda que serão construídas cincos Unidades de Pronto Atendimento (UPA) no DF ainda em 2024, em áreas que não estão cobertas por este tipo de serviço.