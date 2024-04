Entorno

Portão desaba e atinge funcionária de escola no Entorno do DF; veja vídeo Caso ocorreu em 10 de abril. De acordo com a Secretaria de Educação de Águas Lindas de Goiás, a funcionária passou por cirurgia e está em casa se recuperando. Vídeo mostra mais de 10 alunos da instituição socorrendo a vítima