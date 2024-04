Comemoração dos 64 anos de Brasília tem diversão para todos os públicos

A capital federal tem diversas atrações para comemorar o aniversário de 64 anos. A extensa programação organizada pelo Governo do Distrito Federal (GDF) é gratuita, com atrações que vão desde apresentações musicais e artísticas a eventos esportivos e cívicos, estendendo-se a diferentes regiões administrativas. Os eventos estão acontecendo desde 14 de abril e ainda tem muito mais.

Confira:

Projeto Cinema e Ralacao – oficinas

Data: 15 a 26/4

Horário: 8h as 12h

Local: IFB Recanto das Emas

Visita Guiada pelos Patrimonios Historicos e Culturais de Brasilia

Data: 16, 17 e 19/4 no turno vespertino; 20/4 no turno matutino

Local: Memorial JK e Museu do Catetinho

Passeio em visita aos monumentos da cidade

Data: 18 e 19/4

Local: Area Central de Brasilia

Estacao da Musica Classica – 4ª Edicao

Data: 18 e 19/4

Horário: 20h

Local: Cia Lábios da Lua (Quadra 4, Lote 16 Lojas C e D – Setor Sul – Gama)

Etapa Nacional do Campeonato de Balonismo

Data: 18 a 28/4

Horário: 14h as 18h

Local: Gramado do Eixo Monumental

Festival Sarau Voz e Alma

Data: 19/4

Horário: 19 a 23h

Local: Casa Akotirene – QNN 23 conjunto J casa 35, Ceilandia; Praca da Bíblia, QNP 19

Projeto Cantoar e as Aventura Encantadas – apresentação teatral

Data: 19/4

Horário: 15h

Local: Sesc Garagem – Via W4 Sul Quadra 713/913

Missa Campal em Ação de Gracas pelo Aniversario de Brasilia

Data: 19/4

Horário: 11h

Local: Pedra Fundamental de Planaltina-DF

Evento Evangelico com Aline Barros – show

Data: 19/4

Horário: 20h30

Local: Complexo da Torre de TV

Festa da Paroquia Sao Jorge e Santo Expedito

Data: 19/4

Horário: 17h as 1h

Local: QNM 34, AE 5/6, Taguatinga Norte (ao lado do Shopping JK)

Competição de Triathlon Challenge Cerrado

Data: 19/4

Horário: 10h as 20h

Local: Pontao do Lago Sul

Brasília Bike Camp 2024

Data: 19/4

Horário: 8h as 21h

Local: Torre Digital de Brasilia

Circo Khronos – apresentação circense

Data: 20/4

Horário: 10:30h, 13h e 16h

Local: Esplanada dos Ministérios

Shows de bandas brasilienses

Data: 20/4

Horário: 15h

Local: Complexo da Torre de TV

Show Adriana Samartini

Data: 20/4

Horário: 18h

Local: Complexo da Torre de TV

Show Di Propósito

Data: 20/4

Horário: 20h

Local: Complexo da Torre de TV

Show Alok

Data: 20/4

Horário: 22h

Local: Complexo da Torre de TV

Competicao de Triathlon Challenge Cerrado

Data: 20/4

Horário: 8h as 20h

Local: Pontao do Lago Sul

Brasília Bike Camp 2024

Data: 20/4

Horário: 8h as 22h

Local: Torre Digital de Brasilia

Inauguração da Vinícola Brasília (evento restrito para convidados)

Data: 20/4

Horário: 11h

Local: Projeto de Assentamento Dirigido do DF (PAD-DF)

Abertura do Palco Brasilia e da praca da crianca

Data: 20/4

Horário: 10h as 18h

Local: Esplanada dos Ministérios, ao lado do Museu Nacional

Maratona Brasilia 2024

Percursos de 3km, 5km, 10km, 21km e 42km

Data: 20 e 21/4

Horário: 6h

Local: Museu Nacional da República

Galpões de exposições, salão da agricultura familiar e outros

Data: 20 e 21/4

Horário: 10h as 18h

Local: Esplanada dos Ministerios, em frente a Biblioteca Nacional

Arena Hip Hop – batalha de rima, shows, oficinas e apresentações de break

Data: 20 e 21/4

Horário: a partir das 10h

Local: Esplanada dos Ministerios, ao lado da Biblioteca Nacional

Fliperama

Data: 20 e 21/4

Horário: Todo o dia

Local: Esplanada dos Ministérios – Ao lado da Biblioteca Nacional

Lazer Pet Stop

Data: 20 e 21/4

Horário: 8h às 18h

Local: Taguaparque

Muro de Escalada

Data: 20/4 e 21/4

Horário: 10h às 17h

Endereço: Esplanada dos Ministérios – Ao lado da Biblioteca Nacional

1ª edicao do Concurso de Fotografia Regina Santos

Data da premiação: 21 de abril

Local: Espaco Oscar Niemeyer – Praça dos Três Poderes

Oficina de Skate Mini Ramp – competições e apresentações musicais

Data: 21/4

Horário: a partir das 10h

Local: Esplanada dos Ministerios, ao lado da Biblioteca Nacional

Circo Khronos

Data: 21/4

Horário: 10h30, 13h e 14h30

Local: Palco Brasília – Esplanada dos Ministérios

Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro

Data: 21/4

Horário: 18h30

Local: Palco Brasília – Esplanada dos Ministérios

Projeto: Cantoar e as Aventura Encantadas

Data: 21/4

Horário: 17h

Local: Sesc Garagem (Via W4 Sul Quadra 713/913)

DJs de músicas infantis

Data: 21/4

Horário: 14h

Local: Palco Brasil – Esplanada dos Ministérios

Luccas Neto

Data: 21/4

Horário: 16h

Local: Palco Brasil – Esplanada dos Ministérios

DJs locais

Data: 21/4

Horário: 18h

Local: Palco Brasil – Esplanada dos Ministérios

Xand Avião

Data: 21/4

Horário: 17h

Local: Torre de TV

Festa da Paroquia São Jorge e Santo Expedito

Data: 21/4

Horário: 19h às 23h

Local: QNM 34, AE 5/6, Taguatinga Norte (ao lado do Shopping JK)

Solenidade de Substituição da Bandeira Nacional na Praça dos Três Poderes

Data: 21/4

Horário: 9h

Local: Praça dos Três Poderes

Cerimônia de Outorga da Medalha do Mérito Distrital da Cultura Seu Teodoro

Data: 21/4

Horário: 15h

Local: Museu Nacional da República

Competição de Triathlon Challenge Cerrado

Data: 21/4

Horário: 6h20 as 13h30

Local: Pontao do Lago Sul

Brasília Bike Camp 2024

Data: 21/4

Horário: 6h as 18h

Local: Torre Digital de Brasilia

Programação nas RAs – Planaltina

Data: 21/4

Horário: 10h às 20h

Endereço: Planaltina

Programação nas RAs – Brazlândia

Data: 21/4

Horário: 10h às 20h

Endereço: Brazlândia

Programação nas RAs – Santa Maria

Data: 21/4

Horário: 10h às 20h

Endereço: Santa Maria

Reabertura do Cine Brasilia

Data: 22/4

Horário: 11h

Endereço: Cine Brasilia

Projeto: Cultura alimentar, memória e resistência no Paranoá Oficinas

Data: 22/4

Horário: 14h

Endereço: Galpao do Cedep (Centro de Cultura e Desenvolvimento do Paranoá)

Projeto: LAB Biblioteca Renato Russo

Data: 22/4

Horário: 13h15

Endereço: CEM 111 (Recanto das Emas)

Espaço Aberto Risoflora

Data: 22/4

Horário: 14h às 18h

Endereço: Galeria Risofloras (EQNM 18/20 Ceilandia Norte)

Homenagem aos Pioneiros de Brasilia

Data: 22/4

Horário: 18h

Endereço: Auditorio da Camara Legislativa do Distrito Federal – CLDF

Festa da Paróquia São Jorge e Santo Expedito

Data: 23/4

Horário: 17h às 23h30

Endereço: QNM 34, AE 5/6, Taguatinga Norte (ao lado do Shopping JK)

Educação Alimentar e Nutricional (EAN) nos Restaurantes Comunitários

Data: 23/4

Horário: 11h às 14h

Endereço: Nos 16 Restaurantes Comunitarios do DF

Ação de beleza e saúde, com debate

Data: 25/4

Horário: 9h

Endereço: Casa da Mulher Brasileira (Ceilândia)

Projeto: Cultura alimentar, memória e resistência

Data: 29/4

Horário: 14h

Endereço: Galpão do Cedep (Centro de Cultura e Desenvolvimento do Paranoá)

Projeto: LAB Biblioteca Renato Russo

Data: 29/4

Horário: 13h15

Endereço: CEM 111 (Recanto das Emas)

Projeto: Conterrâneos Novos de Guerra

Data: 30/4

Horário: 19h e 20h

Endereço: Cine Brasilia ou Museu da Republica

Aulões abertos nos espaços culturais

Data: Todo o mês de abril

Locais: Centro de Danca (St. de Autarquias Norte Q 1); Casa do Cantador (St. N Quadra 32 Area Especial G – Ceilandia); Complexo Cultural de Planaltina (Avenida Uberdan Cardoso, St. Administrativo Lote 02 – Planaltina); Espaco Cultural Renato Russo (Asa Sul Comercio Residencial Sul 508 Bloco A – Asa Sul); Complexo Cultural de Samambaia | (Samambaia Sul)

Clube de leitura de autores brasilienses

Data: Realização semanal em abril

Local: Biblioteca Nacional de Brasilia

Oficinas Cantoar e as Aventura Encantadas

Data: Todo o mês de abril

Horário: 10h

Local: CEPI Quero Quero – Nucleo Rural Monjolo, Recanto das Emas

Exposição de telas dos artistas plásticos Xande e Rivas sobre Brasília

Data: Todo o mês de abril

Local: Estacões de metrô Galeria (Xande) e Central (Rivas)

