Brasília 64 anos: esporte, música e lazer para celebrar a nossa capital

17/04/2024 Credito: Minervino Junior /CB/DA.Press. Cidades. Especial Aniversário de Brasilia 64 anos. Preparação da festa do aniversario de brasilia -Palco do show e entrevista com Alok. - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A celebração do aniversário de 64 anos de Brasília terá extensa programação organizada pelo Governo do Distrito Federal (GDF), com várias atrações gratuitas, que vão de apresentações musicais e artísticas a eventos esportivos e cívicos. O lazer se estende a diferentes regiões administrativas, onde os brasilienses poderão festejar em grande estilo. As atrações já estão acontecendo desde o fim de semana passado. Nessa quinta-feira (19/4), por exemplo, começaram os passeios guiados aos monumentos da área central da cidade, e houve, também, apresentação musical religiosa com a presença do Padre Fabio de Melo no Complexo da Torre de TV.

A Maratona Brasília 2024, com apoio do Correio, integra o calendário oficial de festividades do DF e está na fase final dos preparativos. Foram 5 mil corredores inscritos até segunda-feira. Miguel Jabour, assessor de Relações Institucionais do jornal, afirma que além de movimentar importantes setores da economia ligados ao turismo, o evento anual atrai competidores brasileiros e estrangeiros que terão a possibilidade de percorrer os principais monumentos da capital do país.

"Um brasileiro que não conhece a sua capital apreciará uma vista maravilhosa. Quem correr o percurso de 42km vai passar pelo Palácio do Buriti, as fontes luminosas da Torre de TV, o Estádio Mané Garrincha, entre muitos outros. Já o competidor da rota de 21km terá a oportunidade de ver o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Ponte JK, e passar pelo Congresso Nacional", destacou Jabour.

Sucesso em 2023, a Maratona Brasília, do Correio, vem com desafio duplo, amanhã e domingo (foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

O diferencial da competição, neste ano, serão o Desafio BSB 64 anos e o Desafio JK. O primeiro, corresponde a correr a meia-maratona no sábado (20/4) e a maratona no domingo (21/4). Já o Desafio JK consiste em correr meia maratona no sábado (20/4) e outra meia-maratona no domingo (21/4). O competidor que completar um dos desafios ganhará, além das medalhas tradicionais das duas provas, uma terceira medalha, referente ao desafio.

"É um desafio de superação. Isso já existe em várias maratonas ao redor do mundo, e é uma forma de valorizar o super-maratonista", ressaltou Miguel Jabour. "Vamos premiar mais de 100 atletas. Só de premiação em dinheiro, serão R$ 50 mil distribuídos entre as várias categorias", completou.

Ele acrescenta que os competidores terão uma experiência completa com os shows posteriores às corridas. "Essa é uma homenagem que o Correio presta no dia do seu aniversário, incentivando o esporte ao promover um dos maiores espetáculos esportivos que é a maratona. Depois de receber medalha e lanche, o corredor vai assistir ao show da Tereza Lopes e o Choro Livre do Clube do Choro", indicou.

Festa popular

Grande destaque entre as atrações, o show gratuito do DJ Alok terá um palco pirâmide tecnológico de 30m de altura, na Esplanada dos Ministérios. O artista fez a testagem do som na tarde dessa quinta-feira (18/4), e já foi preparando os fãs com imagens e vídeos divulgados em suas redes sociais. O show está programado para começar às 21h30 da véspera do aniversário de Brasília, neste sábado (20/4), e seguir até a madrugada. Segundo o GDF, 500 mil pessoas são esperadas no evento.

O brasiliense Kauan Mansur, 49 anos, está ansioso para prestigiar o ídolo de perto. "Eu sou fã do Alok tanto como artista quanto como ser humano. Eu o acho formidável e temos muito o que aprender com a humildade dele", diz o servidor público. Autista, ele não gosta de multidões e sons extremamente altos, mas isso não o impedirá de prestigiar o ídolo. "Eu e minha esposa, Ana Lúcia, vamos tentar achar o espaço reservado para pessoas com deficiência (PCDs) ou ficar de longe, para ver o palco em forma de pirâmide, o jogo de luzes e sons", revelou Mansur, que vai levar o abafador de som para conseguir prestigiar o espetáculo com mais conforto.

17/04/2024 Credito: Minervino Junior /CB/DA.Press. Cidades. Especial Aniversário de Brasilia 64 anos. Preparação da festa do aniversario de brasilia -Palco do show e entrevista com Alok. (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Antes de Alok, no mesmo local, se apresentarão a cantora brasiliense Adriana Samartini, às 18h, e a banda Di Propósito, às 20h. Na Torre Digital, os shows começam hoje, às 21h, com apresentação do grupo Biquíni Cavadão. Amanhã, é a vez da Banda Ale, às 21h. No domingo, a partir das 18h, se apresenta o sambista Jorge Aragão.

Marco Antônio Coêlho Soares Júnior, 31 anos, pretende assistir, pela terceira vez, ao show de Jorge Aragão neste fim de semana. "Além da oportunidade de ir a um espetáculo cultural, também será um momento de celebrar o aniversário de Brasília", animou-se.

Ele destaca a descentralização dos eventos de aniversário da capital. O morador de Sobradinho 2 precisará fazer um deslocamento bem menor do que para o Plano Piloto para conseguir chegar ao evento. "Moro em Brasília há 12 anos. É o lugar onde tive a oportunidade de crescimento pessoal e profissional. Consegui meu primeiro emprego aqui", lembrou o piauiense.

Kauan Mansur e a esposa Ana Lúcia estão empolgados para o show do DJ Alok (foto: Arquivo pessoal)

Transporte

O GDF reforçou o transporte público para o aniversário de Brasília. De acordo com a Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (Semob-DF), o transporte coletivo contará com reforço de 160 ônibus, além da programação normal de viagens, com atenção especial para a chegada e para a dispersão do público em todos os eventos, sobretudo a partir das 22h.

Em parceria com a Secretaria de Segurança Pública do DF, a Semob-DF definiu áreas para táxis e transporte por aplicativo. Hoje, os pontos serão no estacionamento da administração do Parque da Cidade e o atendimento será realizado ao lado da Torre de TV (na via N1). Amanhã e no domingo, haverá duas paradas na plataforma superior da Rodoviária do Plano Piloto (Eixo L), uma na alça leste (retorno da S1 para a N1, após a Rodoviária), duas na via S2 (anexos sul) e uma na N2 (anexos norte).

Não estão previstas interdições no Eixo Monumental, na altura da Torre de TV, devido à programação de aniversário, mas é necessário atenção ao trânsito, devido aos shows. Já na Esplanada dos Ministérios, a partir das 23h59 de hoje, o trânsito de veículos será interditado. A reabertura está prevista para 23h59 de domingo, após avaliação das autoridades de trânsito.

Segurança

Para garantir a tranquilidade do público, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) elaborou um Protocolo de Operações Integradas (POI) com 30 órgãos, instituições e agências do GDF, voltados para segurança, mobilidade, saúde, prestação de serviço público e fiscalização.

Além disso, a Caesb oferecerá a hidratação dos presentes até domingo. Serão vários os locais atendidos pela companhia, entre eles Torre de TV, Esplanada dos Ministérios, Torre Digital, além de algumas regiões administrativas.