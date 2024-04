Saiba como é feita a poda das árvores do DF, como a do ficus da 406 Norte

Uma das marcas do projeto urbanístico de Brasília é a densidade de áreas verdes. A cobertura vegetal da capital federal conta com mais de 5 milhões de árvores que somam, ao menos, 100 espécies diferentes, distribuídas pelas 35 regiões administrativas do Distrito Federal. Como patrimônio ambiental, esses seres também requerem cuidados, sendo o principal deles a poda. Um exemplar da importância dessa manutenção é o ficus da SQN 406, admirado por quem passa pela região, devido à sua robustez. A árvore de 62 anos está em processo de poda pela equipe técnica da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, a Novacap, desde ontem.

O serviço foi dividido em dois dias, e será finalizado hoje, por volta das 16h. De acordo com o engenheiro florestal da Novacap, Tiago Alencar de Araujo, o Ficus elastica, popularmente conhecido como gameleira, está saudável, mas terá os galhos laterais aparados por estarem muito longos. A árvore possui aproximadamente 23 metros de altura e 15 metros de largura. "A ideia é reduzir o diâmetro da copa, para deixá-la mais leve, e estimular que os galhos cresçam voltados para cima, em vez de para as laterais", explicou. O trabalho preventivo é necessário, porque os ramos, além de correrem o risco de rachar e cair sobre as pessoas e carros, avançam sob um trecho da via L2.









História

A gameleira foi plantada em novembro de 1962 pelo capixaba Ageu Pelanda que, na época, tinha 23 anos. Atualmente, aos 89 anos, o aposentado se surpreende com quanto a árvore cresceu. "Naquele tempo, havia uma parada de ônibus naquela quadra e eu a plantei para fazer sombra. Não pensava que eu viveria tantos anos para ver ela grande desse jeito", relatou.

Ageu conta que quando se mudou para Brasília, antes mesmo da inauguração da capital, em 1958, trabalhou como pedreiro e também em uma loja, cuja dona pediu para ele se desfazer de duas mudas. "Fiquei com dó de jogá-las fora. Como fui criado em uma fazenda de café, sempre gostei muito de plantas", destacou. Ambas as mudas eram gameleiras e foram plantadas por Ageu na SQN 406 — uma atrás do Bloco residencial O, e a outra atrás do Sebinho. "Muitas pessoas gostam dessas árvores. No dia que fui ali visitá-las, havia até gente fotografando", celebrou.

Caroline Martins, moradora da SQN 404, estava filmando a poda do ficus quando foi abordada pela reportagem. A psicóloga conta que sua irmã e ela amam a gameleira desde a infância. "Passo aqui desde criança e acho que essa árvore é muito diferente das outras, é larga, imponente. Acho que ela é a cara da cidade", elogiou. "Realmente os galhos pegam um pedaço da pista, mas não gostaria que a árvore fosse retirada por isso", disse.

O concurseiro André Lucas Maia de Brito, 30 anos, mora na SQN 406 e passa, com frequência, no caminho público próximo à gameleira. Ele acredita que a poda é positiva para manter a árvore, que ele considera bonita. "Por ser antiga, precisa desse cuidado, é um reparo bom para a árvore e para os pedestres", pontuou.

Trabalho

Outras espécies ao redor do ficus também serão podadas. Neste sábado, existe a possibilidade de interdição nos dois sentidos da L2 Norte, no trecho que dá acesso à comercial da 406/407 Norte, na altura do Centro de Ensino Médio da Asa Norte (CEAN). O agente de fiscalização do Detran-DF, Marco Aurélio, confirmou que a equipe chegará às 8h. "O fechamento da via só acontece quando chega a equipe da Novacap com o maquinário. Temos que preservar a área do estacionamento da comercial da 406, e a área de isolamento do bloco O (residencial)", afirmou.

A Novacap esclarece que parte dos ramos retirados é triturada no local e, depois serve como adubo para outras plantações. Já os galhos mais parrudos são transportados para o viveiro da Novacap, onde ficam armazenados e podem ser leiloados. O valor arrecadado é destinado ao fundo do GDF.

O trabalho de poda de árvores deve ser realizado por profissionais capacitados. Em nota, a companhia explica que a identificação das árvores que precisam de intervenção é um trabalho conjunto com a população. "Quando o cidadão perceber, em área pública, uma árvore excessivamente inclinada, com galhos mortos ou com indícios de podridão, é fundamental entrar em contato com a ouvidoria", informou a Novacap. É possível ligar na central 162, acessar o site oficial, comparecer presencialmente em qualquer ouvidoria do GDF, ou na administração da região. Em caso de árvores próximas à rede elétrica, a comunicação deve ser feita à Neoenergia pelo telefone 116.

Segundo dados apurados pela Novacap, em 2023, foram registradas 116.801 intervenções arbóreas, entre podas, supressões e retirada de galhos. Entre 1º de janeiro de 2024 e 16 de abril foram realizadas 28.580 manutenções. Somente neste ano, foram registrados 2.539 pedidos de intervenção arbórea no Painel da Ouvidoria do GDF. Desses, 105 tiveram a poda realizada. As regiões administrativas que mais fizeram registros foram: Plano Piloto (882), Samambaia (149), Guará (142), Taguatinga (130) e Gama (125).

*Colaborou Alessandro de Oliveira, estagiário sob a supervisão de Márcia Machado