"Meu sonho é tornar o CEF 102 Norte a escola mais inovadora do DF", diz professora

Carioca e formada em educação física, Viviane Lima, 45, é professora e diretora do Centro de Ensino Fundamental (CEF) 102 Norte. Por morar em Brasília desde 1995, considera-se brasiliense. Acreditar na transformação que a educação pública pode promover na sociedade é o pilar do seu apego e respeito às salas de aula. Assim, motivada em resgatarnos estudantes a vontade de aprender, ela desenvolveu projetos voltados a ressignificar a organização do trabalho pedagógico, os espaços físicos e as relações humanas, envolvendo toda a equipe escolar.

Em 2021, surgiu o Projeto #102Inova, cujo objetivo é combater o desinteresse escolar, amparando-se em práticas sociais e preparando os estudantes integralmente para os desafios da vida moderna. Gestores, docentes e discentes se tornaram responsáveis pelo planejamento de atividades diversificadas para mudar a “cara” das aulas e da própria escola. “Os professores, por exemplo, passaram por uma formação para atuarem de maneira mais coletiva, harmônica, colaborativa e democrática”, completa a professora.

O #102Inova se baseia em três eixos norteadores. O primeiro é transformar espaços físicos, desde a organização das salas até o tipo de mobiliário utilizado, dado que o ambiente deveincentivar ideias, ser agradável, confortável e estimular o interesse, o convívio social e o lazer entre os estudantes. O segundo trata da inovação das práticas pedagógicas, possibilitando que os alunos permaneçam na aula de maneira exitosa, em um processo formativo voltado ao desenvolvimento integral e à emancipação. Já o terceiro, relacionado à inovação nas relações humanas, busca promover ações de enfrentamento aos problemas no âmbito do desrespeito aos direitos humanos, valorizando saberes em um espaço favorável à criatividade, manifestações culturais, liberdade de expressão.

Um exemplo prático do projeto está na gincana gamificada inspirada na saga Harry Potter, obra da escritora J. K. Rowling. Os estudantes são divididos em quatro grupos, chamados de casas, que têm os nomes de Grifinória, Lufa-Lufa, Corvinal e Sonserina, e acumulam pontuações durante o ano escolar de acordo com o desempenho em atividades esportivas e acadêmicas. Apesar de não terinfluência direta na aprovação final dos alunos, a iniciativa melhora o desempenho nas aulas.

Sonhos

Professora há 26 anos, Viviane destaca que o diferencial da educação básica em Brasília está no currículo bem estruturado. Além disso, os docentes possuem a chamada jornada ampliada, na qual não ficam 40 horas em regência, de forma que em um turno dão aula e no outro ficam em coordenação. “Isso permite ter maior tempo para planejar e fazer adaptações nos planos das disciplinas”, acrescenta

Apaixonada pela profissão e pela interação com os estudantes, a diretora está sempre em movimento para dar mais oportunidades aos alunos. “Meu sonho é tornar o CEF 102 Norte a escola mais inovadora e acolhedora do DF, onde não exista bullying, onde tenham mais metodologias ativas e onde os estudantes se sintam motivados e gostem de estar”, resumiu

Para o futuro de Brasília, Viviane espera cada vez mais escolas inovadoras, que se conectem com a realidade dos estudantes, e que esses tenham voz ativa e sejam protagonistas do próprio aprendizado. “É preciso haver relações mais horizontais entre diretores e estudantes, quedevem desenvolver sua criatividade e senso crítico, saindo do modelo tradicional de escola, tanto em espaço físico quanto em modelos pedagógicos.” (LM)

