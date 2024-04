Maratona Brasília abre o fim de semana de comemorações do aniversário de 64 anos

Na véspera do aniversário da capital do Brasil, Brasília oferece diversas comemorações para os brasilienses e turistas que vieram aproveitar os eventos neste fim de semana. Um deles é a Maratona Brasília 2024 onde os corredores irão percorrer alguns pontos turísticos da capital. As corridas também integram o calendário oficial de festividades do aniversário de 64 anos de Brasília e têm premiações em dinheiro para os três primeiros lugares de cada categoria. Neste sábado (20/4) e domingo (21/4) diversos atletas de rua poderão se desafiar e as crianças terão sua chance de mostrar que o esporte também é coisa de gente pequena.

Para Miguel Jabour, assessor de Relações Institucionais do Correio Braziliense, esse tipo de evento também atraí pessoas de fora da capital para prestigiar a cidade. "A ideia sempre é trazer turista para o dia do aniversário da cidade e do aniversário do Correio Braziliense. Esse esforço tem que ser de todos porque a maratona é um grande evento que traz turismo e muita verba. Mexe com o segmento de tênis de corrida, óculos, protetor solar, coisas inimagináveis há alguns anos. Mexe com bares e restaurantes, com hotelaria, transporte aéreo. Enfim, é uma de coisas que todo mundo aproveitou e que traz muita movimentação financeira para Brasília", afirma.

Para Miguel Jabour, assessor de Relações Institucionais do Correio Braziliense, esse tipo de evento também atraí pessoas de fora da capital para prestigiar a cidade (foto: Eduarda Esposito/CB)

Nestes dois dias de comemorações, o que não vai faltar é programa para os brasilienses e visitantes. Terão shows de Alok neste sábado à noite na Esplanada dos Ministérios e da sambista Teresa Lopes e do grupo Choro Livre neste domingo à partir das 10h. Além disso, haverá atividades para as crianças e desafios como uma parede de escalada.

Pedro Martins, um dos organizadores da maratona, conta o processo de elaboração do evento e de como veio a ideia de fazer a corrida mirim. "A gente está elaborando esse projeto desde outubro do ano passado, junto com o CB e o pessoal do Arte Nova e do Bruno Atleta. A diferença da maratona é o desafio que ocorre hoje que são os 21 km e a pessoa completa maos 21 km amanhã ou 42 km. Outro diferencial foi pensar também nas crianças, porque geralmente elas ficam aqui no meio soltas curtindo algumas animações, então pensamos 'por que não incluir elas também?'. É uma forma dos pais e os pequenos correrem juntos", conta.



Maratona Brasília

Maratona Brasília 2024 é uma realização da Social Prevencionista em parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer do Governo do Distrito Federal, com apoio institucional do Correio Braziliense, Rádio Clube FM e TV Brasília. A organização das corridas é da organização Bruno Atleta, eventos e viagens.