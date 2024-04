Obituário

Morre o jurista e professor universitário de direito Ronaldo Poletti O advogado Ronaldo Rebello de Britto Poletti tinha reconhecida trajetória na área jurídica, com passagens pela presidência do Instituto de Advogados do DF e no corpo docente da Faculdade de Direito da UnB. Velório será neste sábado (20/4)