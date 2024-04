Viaduto entre Itapoã e Paranoá é inaugurado: 60 mil motoristas por dia

Foi inaugurado neste sábado (20/4) pelo governador Ibaneis Rocha o Viaduto do Itapoã/Paranoá que conecta a DF-250 à DF-015. O elevado compõem o Complexo Viário Saída Leste, um pacote de intervenções conta também com a duplicação de cerca de 5 km da DF-250, além da pavimentação na DF-456, ao todo 6km. No total, foram investidos R$ 95 milhões.

O viaduto é a maior obra do complexo e a mais aguardada pelos moradores. No total, de acordo com o GDF, o elevado beneficiará cerca de 60 mil motoristas que trafegam todos os dias na região. Ele é divido em dois níveis: a parte inferior com acesso para Sobradinho e a Barragem do Paranoá; e a superior, liberada desde dezembro, para a região de condomínios e o Lago Norte.

Durante a cerimônia, Ibaneis destacou que o pacote de intervenções inaugurado neste sábado atende a um pedido de décadas dos moradores. O governador também afirmou que "estamos com obras nas duas cidades tanto do Paranoá quanto no Itapoã. O investimento aqui na região tem sido muito forte."



O viaduto foi construído por meio de um consórcio de empresas terceirizadas contratadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF). Fauzi Nacfur Júnior, presidente do DER-DF, também falou sobre a importância do Complexo para a região. "Em torno de 100 mil pessoas moram nessa região e cerca de 60 mil, 70 mil motoristas trafegam todos os dias. Esse era um ponto de entroncamento que a gente precisava tirar esse nó. E com esse grande complexo de viadutos e alças, a gente se livra desse problema."